Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte çeyrek altın da son durum

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte çeyrek altın da son durum

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmış yatırımcıların gözü de yeni haftaya çevrilmişti. Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının güne nasıl başladığı merakla takip edildi. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gramı haftaya yatay başladı. Gram altın 158,5 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 158,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 158,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 haftalık yükseliş trendinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Asya piyasalarında 1.317,5 doları gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.318,7 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının, kar satışları ve ABD tahvillerindeki toparlanmanın etkisiyle 1.300 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti. Memiş, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesi aşağı yönlü kırması durumunda 1.280 doların gündeme gelebileceğini, 1.325 doların yukarı yönlü kırması durumunda ise 1.335 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 158 liranın destek, 159,3 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Etiketler: altın fiyatları
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri