Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte çeyrek altın da son durum

Altının gramı haftaya yatay başladı. Gram altın 158,5 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 158,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 158,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 haftalık yükseliş trendinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Asya piyasalarında 1.317,5 doları gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.318,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının, kar satışları ve ABD tahvillerindeki toparlanmanın etkisiyle 1.300 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti. Memiş, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesi aşağı yönlü kırması durumunda 1.280 doların gündeme gelebileceğini, 1.325 doların yukarı yönlü kırması durumunda ise 1.335 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 158 liranın destek, 159,3 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.