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Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları

Hürriyet Haber
25.09.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 11:42

Altın fiyatları haftanın ilk günlerinde piyasayı yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan gram ve çeyrek altın fiyatları, haftanın ilk gününe artışla başladı. Çeyrek ve gram altın fiyatları, günün ilk saatlerinde yükselişini sürdürürken, öğle saatlerine doğru düşüşe geçti. İşte, 25 Eylül Pazartesi gününe ait çeyrek ve gram altın fiyatları bilgisi

Altın piyasası güne düşüş ile başladı. Altın fiyatlarının düşüş göstermesinin ardından gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da şuan çeyrek altın ve Cumhuriyet altını düşüş gösterirken, gün içinde fiyatların ne kadar olacağı şimdiden merak konusu. Peki Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 145,9 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü 146,1 seviyelerine kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 145,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 146,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını da 986 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 2 haftalık düşüşünü bu haftaya da taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,42 azalışla 1.292,36 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararından sonra düşüş trendine giren altın fiyatlarının, yeni haftaya da değer kaybıyla başladığını ifade ederek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararının bölgedeki jeopolitik riski artırdığını söyledi. Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketlerin altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 145,2 liranın destek, 146,2 liranın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Etiketler: çeyrek altın fiyatları , altın , gram altın
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