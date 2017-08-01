Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı 144 lira sınırında.. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 144 liranın hemen altında dengelendi.



Dün 144,5 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,22 azalışla 143,6 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel 143,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.

Dün, uluslararası piyasada 1.271 doları test ederek 14 Haziran'dan beri en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.269 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Gram altın haftaya düşüşle başladı.. Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından 143,7 lira seviyesinden alıcı buluyor.



Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 144,2 liraya kadar yükselmesinin ardından günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kazancıyla 144 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 143,7 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 961 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise haftaya düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.267,1 dolardan alıcı buluyor.