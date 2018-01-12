Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Haftanın son gününde çeyrek altın ne kadar?

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 161,5 lira, çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı. Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ GÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 161,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 265,00 lira, Cumhuriyet altını 1,080,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 161,40 liradan işlem gördü.

Altının kilogramı 161 bin 370 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 370 liraya geriledi. Altın piyasasında, 8 işlemde 38 milyon 54 bin 357,03 liralık ve 250 işlemde 144 milyon 2 bin 785,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 819 bin 944,58 liralık ve 2 işlemde 305 bin 83,44 dolarlık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Vakıf Katılım Bankası, DenizBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybetti.