Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Küresel riskler altın yatırımcısına yaradıKüresel siyasi ve jeopolitik gerilimler nedeniyle "güvenli liman" olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, temmuzda % 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise % 1,41 getiri elde etti.

Küresel siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda risk iştahının azalması sonucu "güvenli liman" olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, temmuzda yüzde 2,19, bu ayın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,41 getiri elde etti.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan siyasi gerilimin ardından son haftalarda yatırımcıların gündemine tekrar giren altın, fiyat itibarıyla son dönemde dalgalı bir seyir izlemesine karşın yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Yeni yıla dolar kuruna paralel sert yükselişlerle başlayan gram altın, ocak ayını yüzde 12,73 değer kazancıyla tamamladı. Ocaktaki yükselişini takip eden aylarda sürdüremeyen gram altın, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziranı değer kaybıyla tamamlamasının ardından temmuzda artışa geçti. Gram altın geçen ay yüzde 2,19 yükseliş kaydetti.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ile ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle yükselişini bu ay da sürdüren altının gram fiyatı ilk 3 haftada yatırımcısına yüzde 1,41 getiri sağladı. Altının gram fiyatı, yılın başından bu yana ise yüzde 11,66 değer kazandı.

Ons altının fiyatı ise 9 aydan sonra cuma günü tekrar 1.300 doların üzerini gördü. Ons altın, bu ayın ilk 3 haftasında yatırımcısına yüzde 1,42, bu yıl ise yüzde 11,86 getiri sağladı.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bu nedenle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldiğini ifade ederek, altın fiyatlarında yönü jeopolitik ve siyasi risklerin belirlediğini söyledi.

"Dolardaki gevşeme altın fiyatlarını destekledi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İntergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, altın fiyatlarında hareketli geçen haftanın ardından 16 Ağustos Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantı tutanaklarının etkisiyle yükseliş görüldüğünü ifade etti.

Turşucu, tutanaklarda, Fed üyelerinin faiz artırımı konusunda bölünmüş bir görüntü sergilemesinin doları küresel piyasalarda zayıflattığını, dolardaki bu gevşemenin de altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, "Ancak altındaki yukarı hareketin uzun soluklu olmasını beklemiyorum." dedi.

Dolar endeksinin son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini ancak bu süre içerisinde ons altın fiyatının 1.300 dolar direncini geçemediğini ve bunda talep zayıflığının etkisinin olduğunu ifade eden Turşucu, altında orta vadede 1.300 dolar seviyelerinin iyi bir satım, 1.220-1.230 dolar seviyelerinin ise iyi bir alım noktası gibi görüldüğünü, kısa vadeli işlemlerin ise riskli olabileceğini söyledi.

"Gram altında 155 lira zirvesine doğru seyirler oluşabilir"

Tuncay Turşucu, gelecek dönemde eylül toplantısı ile birlikte Fed ve diğer merkez bankalarının daha etkin olmaya başlaması sonucu tekrar gerileme olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yılın son çeyreğinde de 1.200-1.300 dolar geniş bandındaki dalgalanmalar devam edecek görünüyor. Altın yatırımcılarının dikkat edeceği unsurlar, dolar endeksinin 95 seviyelerini geçmesi veya avro/dolar paritesinin 1.16 desteğini kırıp kırmayacağı olabilir. Diğer yandan, ABD enflasyon verilerindeki seyir izlenmeli. 24-26 Ağustos'taki Jackson Hole toplantısında yapılacak açıklamalar ve 20 Eylül Fed toplantısı izlenmesi gereken gündemler olacak."

Turşucu, gram altında ise yukarıda 147-148 lira seviyelerinin şimdilik iyi bir satış noktası gibi göründüğünü, 141-142 lira aralığının da alım yapmak için uygun olduğunu belirterek, "Gram altın yatırımcısının ons altın ve dolar/ TL'deki seyirleri yakından izlemesi gerekir. Ons altın 1.300 seviyesini kırar ve aynı zamanda dolar/TL de 3,57 seviyesini geçerse gram altında 155 lira zirvesine doğru seyirler oluşabilir." diye konuştu.

"Altının gram fiyatında asıl hedef 150 lira"

AA Finans Analisti İslam Memiş de Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye karşı yaptığı açıklamalarla fiyatı artan altında, yükselişin devam edebileceği öngörüsünde bulundu.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.250 dolar seviyesini destek, 1.305 dolar seviyesini ise direnç olarak izlemeye devam edeceklerini belirterek, yıl sonuna kadar altının ons fiyatında 1.350-1.400 dolar seviyelerinin test edilmesinin sürpriz olmayacağını söyledi.

Altının gram fiyatının hem dolar/TL'den hem de altının ons fiyatından aldığı destekle yükselişini sürdürebileceğini kaydeden Memiş, geçen hafta 147,50 lirayı test eden altının gram fiyatında, asıl hedefin 150 lira olduğunu bildirdi.