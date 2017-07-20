Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları dün güne yükselişle başlayarak piyasalarda dikkatleri üzerine çekmişti fakat, gün sonunda fiyatlar tekrar düşüş gösterdi. Son olarak 140 liranın üzerinde kapanan piyasalar yatırım altınlarının fiyatları merak ediliyor. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 941,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 140,60 liradan işlem gördü. ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI? Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 141 lira sınırında işlem görüyor. Dün, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,4 liraya kadar gerilemesine karşın altının gram fiyatı günü yüzde 0,17 artışla 140 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 3 günlük yükselişini bugüne de taşımasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,28 artışla 141 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 942 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yükselişinin ardından bugüne değer kaybıyla başladı. Şu dakikalarda altının ons fiyatı yüzde 0,19 azalışla 1.240,24 dolardan alıcı buluyor. Analistler, doların küresel piyasalarda zayıflamasının emtia fiyatlarına olumlu yansıdığını belirterek, yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.