Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Altın fiyatları düne göre bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Altın fiyatları düne göre bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne 162 lira seviyesinde başladı. Dünkü fiyatların ardından bugün piyasaların ne kadardan açılacağını merak eden vatandaşlar sabah saatlerinde 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyolar. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

Altının gram fiyatı bugün güne 162 lira ile başladı. Çeyrek altın 267 lira seviyesinde değer görürken, Cumhuriyet altını 1087 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin fiyatı ise alış 147.50, satış ise 148.20 olarak işlem görüyor

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 161,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Etiketler: çeyrek altın fiyatları , gram altın
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri