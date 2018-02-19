Altın fiyatları dikkatle takip ediliyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftanın son günlerinde yakaladığı yükseliş yatırımcıları heyecanlandırdı. Altın fiyatlarının 162 liranın üzerine çıktığı bu günlerde çeyrek altın ve gram altın fiyatları da paralel olarak değer kazandı. Peki altın fiyatları son olarak ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gramı haftaya yatay başladı. Gram altın 162,6 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.088 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,6 lira seviyelerinde dengelendi.



Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağılıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 162,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 162,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor. Asya piyasalarında sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 1.347,6 dolardan işlem görüyor.