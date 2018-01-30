AltÄ±n fiyatlarÄ± deÄŸer kaybederek baÅŸladÄ±.. Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar oldu?

AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼n haftaya yÃ¼kseliÅŸ ile baÅŸlamÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸta bir parÃ§a deÄŸer kaybederek gÃ¼nÃ¼ sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ± merak eden vatandaÅŸlar Ã§eyrek altÄ±n ve gram altÄ±n gibi altÄ±n tÃ¼rlerinin fiyatlarÄ±nÄ± merak ettiler. Ä°ÅŸte altÄ±n fiyatlarÄ±ndaki son durum

AltÄ±nÄ±n gramÄ± gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸladÄ±. Gram altÄ±n 162,8 lira, Ã§eyrek altÄ±n 267 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.090 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 162,8 lira seviyelerinde dengelendi.



DÃ¼n dolar kurundan bulduÄŸu destekle alÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir seyir izleyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,3 artÄ±ÅŸla 163,3 liradan tamamladÄ±.ÂGram altÄ±n, bugÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.45 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,3 azalÄ±ÅŸla 162,8 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±n 267 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 1.090 liradan satÄ±lÄ±yor.Â KÃ¼resel piyasalarda dolarÄ±n deÄŸer kazanmasÄ±ndan negatif etkilenen altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise ÅŸu dakikalarda Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,5 deÄŸer kaybÄ±yla 1.335,7 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. ALTIN FÄ°YATLARI DÃœN NASILDI? KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gramÄ± gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 0,25 artÄ±ÅŸla 163,60 liradan tamamladÄ±. Ä°stanbul KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da, bugÃ¼n kapanÄ±ÅŸta Ã§eyrek altÄ±n 268,00 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.094,00 liradan satÄ±lÄ±rken, 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± ise cuma gÃ¼nkÃ¼ kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,25 yÃ¼kseliÅŸle 163,60 liradan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼.