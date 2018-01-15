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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 08:50 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişte kapattı. Hafta içinde düşen fiyatlar haftanın son gününe doğru yükselişe geçti ve piyasalardaki değerini korudu. Vatandaşlar altın fiyatlarını dikkatle takip ederken en çok satılan ürünler arasında gelen çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve piyasalardaki yatırım altınlarının değerleri

Altın fiyatları güne hareketli bir seyir ile başladı. 22 ayar bileziğin satış fiyatı 147 lirayı aştı. Cumhuriyet altını şu saatlerde 1085 liradan işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 266 lira civarında seyrediyor. 

ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI NASIL KAPATTI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 161,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 265,00 lira, Cumhuriyet altını 1,080,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 161,40 liradan işlem gördü.

Altının kilogramı 161 bin 370 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 370 liraya geriledi. Altın piyasasında, 8 işlemde 38 milyon 54 bin 357,03 liralık ve 250 işlemde 144 milyon 2 bin 785,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 819 bin 944,58 liralık ve 2 işlemde 305 bin 83,44 dolarlık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Vakıf Katılım Bankası, DenizBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybetti.

Etiketler: gram altın , çeyrek altın fiyatları
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