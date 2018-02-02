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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın yükselişle başladı

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

Altın fiyatlarının haftanın son işlem gününde ne kadar olduğu merak konusu oldu. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1.347.40 dolara gerilerken; gram altın yeni günde yükselişle başladı. İşte güncel altın fiyatları!

Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 162,0 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibariyle 162,39 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında gerilediğini kaydetti.
Memiş, şubat ayı içinde altın fiyatlarında düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, "Dolar endeksinde beklediğimiz toparlanma, emtia fiyatlarının satış baskısı altında kalmasına neden olabilir. Bu sebeple altının ons fiyatında 1.330-1.350 dolar aralığı bizim için önemli olacaktır. Altının ons fiyatı 1.330 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 1.300 dolar, 1.350 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 1.380 dolar seviyesine kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün ABD'de ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 161,1 liranın destek, 163 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP

Etiketler: gram altın
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