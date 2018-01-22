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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar kuru yükseldi mi?

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları ve dolar kurunun yeni haftanın ilk gününde ne kadar olduğu merak konusu oldu. Yatırımlarını doğru şekillendirmek isteyen vatandaşlar, ‘Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar kuru yükseldi mi?’ gibi sorular soruyor. İşte 22 Ocak tarihli altın ve dolar kuru piyasası!

Altın fiyatları dolardaki sınırlı değer kaybına paralel olarak yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı, yatay bir seyir izlerken, gram altın fiyatı hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen haftanın tamamını yüzde 0.5 düşüşle kapattıktan sonra bugün 1,331.57 dolarda yatay seyrediyor. Dolar kuru ise Afrin operasyonunun başlaması ardından gece 3,85'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 3,82-3,83 bandında hareket ediyor.

Dolar/TL bir süredir beklenen Afrin operasyonunun hafta sonu başlatılması sonrasında gece saatlerinde 3.8500'e kadar yükseldi. Dolar bu sabah hafif gerileyerek 3,82'nin üzerinde bulunuyor. Euro/TL de 4,66-4,67 bandında hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,68 liradan alınırken, 163,73 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 261,71 liradan alınırken 268,25 liradan satılıyor. Yarım altın da 523,42'den alınırken 536,51 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1079,75 liradan alınıp 1096,07 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,03 liradan alınırken 1075,38 liradan satılıyor.

 

Etiketler: dolar ne kadar
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