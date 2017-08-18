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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte Çeyrek altın fiyatları

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 12:44Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 12:44

Altın fiyatlarının yükseldiği bugünlerde yatırım altınları da değer kazanmaya devam ediyor. Altın piyasasında talebin yoğunlaştığı çeyrek altın ve gram altın fiyatları da yükselen değerin ardından merakla takip ediliyor. Peki Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki yükselişle 146 liranın üzerinde seyrediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 974,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 145,50 liradan işlem gördü.

Altının gramı, dün 146,27 liraya kadar yükseldikten sonra günü 145,96 liradan tamamladı. Altının ons fiyatındaki yükselişle bugün 146,85 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 10.55 itibarıyla 146,75 lira seviyelerinde bulunuyor.

Bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ve dün İspanya'daki terör saldırısı sonrası yükselişe geçen altının ons fiyatı, bugün 1.295,05 dolar ile yaklaşık 2,5 ayın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,38 artışla 1.293,60 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

Etiketler: altın fiyatları , çeyrek altın , gram altın
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