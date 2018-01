Altın fiyatları ve dolar kuru için araştırmalar yeni günün ilk işlem dakikalarından bu yana araştırılıyor. Hem altın hem de dolar yatırımı yapan vatandaşlar, doğru adımlar atabilmek için piyasaları an be an takip ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Dolar kuru düştü mü?

Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı 164 lirayı aştı. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50'de önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 164,2 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan satıldı. Dolar/TL'de hafta başında başlayan sakin seyir sürüyor. Afrin harekatı sonrasında 3.84'e çıkan dolar kuru, yeni günde de 3.73 - 3.74 seviyelerinden işlem görüyor. Dolarda değer kaybı ve küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle dolar/TL'de aşağı hareket devam ederken, doların küresel seyri, Afrin harekatı ve Türkiye ile ABD ilişkileri yakından izleniyor.