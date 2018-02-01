Altın fiyatları bugün kaç liradan satılıyor? İşte çeyrek altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 162,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,50 liradan, bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 66 liradan, 523 liradan alınan Yarım Ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.

Altın fiyatları hafif değişim gösterirken, yatırımcılar ABD ekonomisinin durumuna ilişkin ipuçları için yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Spot altının ons fiyatı dün 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 1,332.30 doları

gördükten sonra bugün 1,345 dolar ile yatay seyrediyor.