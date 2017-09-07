Altın emzik çetesi

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini topladı. Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak gaspçılardan birinin yüz fotoğrafını elde etti. Emniyette fotoğraf tarandı. Gaspçının emniyette suç kaydı olan bir kişi olduğu belirlendi.

6 ADRESE ÖZEL TİM GÖNDERİLDİ

Kimliği belirlenen takip altına alındı. Yapılan çalışmada, gaspçıların parayı aldıktan sonra Hatay’a kaçtıkları tespit edildi. Soygunu planlayan Ahmet Ş. ve kardeşi Mehmet Ş.’nin cinsel saldırıdan, hırsızlığa, uyuşturucudan yağmaya kadar 22 suç kayıtları olduğu ve bu suçlardan arandıkları belirlendi. İstanbul ve Hatay’da 6 adrese Özel Harekât Timleri desteğinde girildi. Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. Hatay’da yakalanırken evde yapılan aramada gasp edilen paranın 673 bin TL’si bulundu. Operasyonda çete elebaşılarının sevgilileri Gülbahar B. ve Sedef K. ile Fuat D.,Ferhat Ö., Metin Ç. de gözaltına alındı. Çetenin soygun parasıyla aldığı 3 lüks otomobile el konulurken, çete elebaşılarının evinde el konulan ziynet eşyalarının arasında altın bir emzik bulundu.