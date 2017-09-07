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    Altın emzik çetesi

    Çetin AYDIN
    07.09.2017 - 21:23 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 21:23

    Şırnaklı kuyumcular Erkan E., Mehmet Gökhan E. ve Vahit Emir Ş., 2 milyon 200 bin dolarla altın almak için 14 Ağustos günü İstanbul’a geldi. Sabah saat 08.30’da altın almak için evden araçla çıkan kuyumcuların önü, eve çok yakın mesafede lüks bir otomobille silahlı kişilerce kesildi. Havaya ve araca ateş açan gaspçılar çantalar içerisinde bulunan 2 milyon 200 bin doları alarak kayıplara karıştı.

    Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini topladı. Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak gaspçılardan birinin yüz fotoğrafını elde etti. Emniyette fotoğraf tarandı. Gaspçının emniyette suç kaydı olan bir kişi olduğu belirlendi.

    Altın emzik çetesi

    6 ADRESE ÖZEL TİM GÖNDERİLDİ

    Kimliği belirlenen takip altına alındı. Yapılan çalışmada, gaspçıların parayı aldıktan sonra Hatay’a kaçtıkları tespit edildi. Soygunu planlayan Ahmet Ş. ve kardeşi Mehmet Ş.’nin cinsel saldırıdan, hırsızlığa, uyuşturucudan yağmaya kadar 22 suç kayıtları olduğu ve bu suçlardan arandıkları belirlendi. İstanbul ve Hatay’da 6 adrese Özel Harekât Timleri desteğinde girildi. Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. Hatay’da yakalanırken evde yapılan aramada gasp edilen paranın 673 bin TL’si bulundu. Operasyonda çete elebaşılarının sevgilileri Gülbahar B. ve Sedef K. ile Fuat D.,Ferhat Ö., Metin Ç. de gözaltına alındı. Çetenin soygun parasıyla aldığı 3 lüks otomobile el konulurken, çete elebaşılarının evinde el konulan ziynet eşyalarının arasında altın bir emzik bulundu.

    Etiketler: gazetehaberleri , emzik , altın
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