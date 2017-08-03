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    'Altın Elbiseli Adam'ın hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 08:25Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 09:50

    'Altın Elbiseli Adam' lakaplı Barkın Bayoğlu ve emlak danışmanı Buğra Erdem'in hayatını kaybettiği kazanın dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yetkisizlik kararında müşteki ve şüpheli bilgisi verilmezken ölen hanesine “Barkın Bayoğlu”, suç kısmına ise “taksirle ölüme sebep olma” yazıldı.

    Motosiklet dünyasınında ünlü isimlerinden 'Altın Elbiseli Adam' olarak bilinen Barkın Bayoğlu, 25 Temmuz'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yayaya çarptı. Bayoğlu kaldırıldığı hastanede, çarptığı emlak danışmanı Buğra Erdem ise olay yerinde hayatını kaybetti. 

    Köprünün Avrupa çıkışında yaşanan kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan başlatılan soruşturmada Bayoğlu ilk olarak 'müşteki' daha sonra 'şüpheli' sıfatıyla UYAP kayıtlarına geçti. 

    Savcılık soruşturmaya ilişkin yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Yetkisizlik kararında müşteki ve şüpheli bilgisi verilmezken ölen hanesine 'Barkın Bayoğlu', suç kısmına 'Taksirle ölüme sebep olma' yazıldı.

    Olayın meydana geldiği yerin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çerçevesinin dışında olduğu gerekçesiyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. (Habertürk)

    Etiketler: Altın Elbiseli Adam , Barkın Bayoğlu , buğra erdem , KAZA
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