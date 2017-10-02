Altın çağrı

2-6 Ekim 2017 arasında yapılacak olan 1. Etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak’ta gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde diğer etaplarda da farklı şubeler aracılığıyla talep toplama işlemlerine devam edilecek.

ÇARKLAR HIZLANACAK

Yıldırım, altın tahvili ile ekonomide çarkların daha da hız kazanacağını belirterek, “Merkez Bankası’nın bürüt rezervleri güçlenecek, kredi mevduat oranları üzerinde ki baskı hafifleyecektir” diye konuştu. Tahvil satışı ile vatandaş elindeki tasarrufu değerlendirileceğini belirten Başbakan Yıldırım, vatandaşlara çağrı yaparak şöyle konuştu: “Hazine Müsteşarlığımızın altın kazanç sunacağı tahvil satışları ile vatandaşımız hem kendi kazanacak hem de ekonomisine katkı sunacak. Çünkü ekonomimizin büyümesi savunma sanayimizin güçlenmesi için ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacında dışa bağımlılık azalacak Tüm vatandaşlara destek çağrısında bulundu. Türkiye’de yastık altındaki altın tasarrufu en az 2 bin 200 ton olduğunu ve bunun yaklaşık değerinin 300 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor.”

Hazinenin finansman konusunda bir sıkıntısının bulunmadığına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, “Vatandaşlarımızın tasarrufu olan altınları sisteme çekerek ülkemiz içi kaynakların artırılmasını hedefliyoruz. Yani vatandaşlarımız getirecekleri altınlarını dönem sonunda aynı miktarda altın olarak alacaklar ayrıca Hazine size yıllık yüzde 2.4 oranında getiri sağlayacak. Vatandaşlarımızdan bu imkanı değerlendirmelerini bekliyorum” diye konuştu.