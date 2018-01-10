Altın başlı gemiler Patara'da aranacak

‘SIRLAR ORTAYA ÇIKABİLİR’

Seleukos Kralı III. Antiochos’a ait gemilere ilişkin tarihi kaynaklar yeniden incelemeye alınırken, çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiğini vurgulayan Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, “50 savaş gemisinin Patara Limanı’nda yakılarak batırıldığı tarihi kaynaklar tarafından destekleniyor. Biz de bu gemilerin peşindeyiz” dedi.



Patara Limanı’nda batan gemilerin ünlü Roma tarihçisi Polybios tarafından yazıldığını kaydeden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise şu bilgileri aktardı:

“Roma Komutanı Quintus Fabius Labeo’nun Seleukos Kralı III. Antiochos’a ait 50 adet güverteli savaş gemisini Patara Limanı’nda yaktığını yazıyor. Bu bizim için önemli bir bilgi ve çıkış noktası. 50 geminin bu limanda olduğunu biliyoruz. Fakat liman bataklık halde. Daha önce İzmir Deniz Bilimleri Enstitüsü burada bir çalışma yapmıştı. Patara Limanı sadece Likya’nın değil, Kuzey Akdeniz’in en önemli limanlarından biri. Limanın bütünüyle ele alınması gerekiyor. ”