Altın alırken buna dikkat!

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı'dan, altın takıların üzerinde bulunan ve hiçbir özelliği olmayan cam parçalarının işlenmiş takının üzerinde fiyatlandırılmasıyla binlerce liranın havaya uçtuğu ve büyük bir dolandırıcılık yapıldığı açıklaması geldi.

Elazığ’da kuyumcuların artık taş ve altın gramlarını ayırdıklarını açıklayan Çakmakçı, Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberinde şunları söyledi:

“Takılarda genellikle 14 ayar altın kullanılıyor. İşçiliksiz gram fiyatı 110 lira civarı. 10 gramlık bir takıda 4 gram cam kullanıldığını düşünürsek, 440 lira kayıp var. 4 gramlık cama insanlar bu parayı ödemiş oluyor. Ayar yüksekse fiyat da yükselecektir. Göz kolyede durum bu şekilde. Su yolu denilen kolyelerde de 30 gram tartılıyorsa bunun 5 gramı taş ağırlığıdır. Tek taş yüzüklerde de aynı durum geçerli."