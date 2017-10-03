Altın alacaklara önemli uyarı... Bugün fiyatlar ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD'de güçlü imalat sanayi verisi ve Başkan Donald Trump tarafından önerilen vergi reformunuın doları desteklemeye devam etmesi ve bunun yanında hisse senetlerinin yeni rekor zirvelere tırmanmasına destek olmasının etkisiyle altı haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

Spot altın yüzde 0.2 düşüşle ons başına 1,268.41 dolar ile 16 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 13:06'da 1,269.31 dolara geldi. Altın böylelikle son altı günün beşinde aşağı yönde hareket etti.

Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Piyasa, olumlu küresel bütüme koşulları ve ABD vergi reformuna ilişkin beklentilerle riskli varlıklara yöneliuor görünüyor," dedi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, 3 hafalık kazancının ve Pazartesi günkü yüzde 0.5'lik yükselişinin ardından yüzde 0.3 daha tırmandı.

Goldman, doların hareketli olduğunu kaydetti ve euro karşısında dolar alımı yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.

Pan, "Doların bazı pozitif gelişmelerle yukarı trende geçmesi altın üzerinde bariz bir şekilde ek yük oluşturuyor" şeklinde görüş bildirdi.

Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) Pazartesi günü rekor seviyede kapandı.

ABD'de imalat sanayi 13 yılın en hızlı genişlemesini gösterdi.

ABD'de bu hafta açıklanacak diğer veriler arasında dayanıklı tüketim malları siparişleri yanında Cuma günkü Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. İstihdam verilerine ilişkin tahminlerin, kasırgaların yol açtığı hasarlardan dolayı, oldukça zor hale geldiği kaydediliyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi yüzde 2.35 seviyesinde.

Çin piyasaları bu hafta ulusal tatil nedeniyle kapalı.

Diğer değerli metallerden spot gümüş yüzde 0.1 düşüşle ons başına 16.5642 dolara inerken, platin ons başına 913.17 dolarda yatay seyrett, ve palladyum yüzde 0.2 gerileyerek ons başına 909.80 dolara indi.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Pazartesi günü itibariyle yüzde 0.2 düşerek 2,152.3 tona indi.

GRAM ALTIN NE KADAR?



146,16 liradan alınırken, 145,19 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 233,82 liradan alınırken 239,66 liradan satılıyor. Yarım altın da .467,64’den alınırken 479,33 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 970,92 liradan alınıp 985,59 liradan alıcı buluyor.