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Hürriyet >Ekonomi>Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...

AA
02.10.2017 - 14:09 | Son Güncelleme:

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 980 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 146,7 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 146,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,11 azalarak 146,7 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN 241 LİRA, CUMHURİYET ALTINI DA 980 LİRADAN SATILIYOR.

Altının ons fiyatı geçen haftaki düşüş trendini bugün de devam ettirerek şu dakikalarda yüzde 0,55 azalışla 1.272,05 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin açıklamaları sonrası düşüş trendine giren altın fiyatlarının, yeni haftaya da düşüşle başladığını ifade etti.
Memiş, haftasonu İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandumda yaşanan gelişmelerin, avro/dolar paritesini olumsuz yönde etkilediği belirterek, güçlenen doların altının ons fiyatında gerilemelere neden olduğunu söyledi.

Bu hafta Fed üyelerinin yoğun açıklama trafiğinin doları olumlu, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkilemeye devam edebileceğini dile getiren Memiş, açıklanacak makroekonomik verilerin de altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Memiş, dolar/TL'nin haftaya yükselişle başlamasının altının gram fiyatında düşüşleri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan altının gram fiyatında 145 lira seviyesini destek, 147 lira seviyesini direnç olarak takip edileceğini belirtti.

Bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, İspanya'da gerçekleştirilen yasa dışı bağımsızlık referandumu ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların gündeminde olacağını söyledi.

Etiketler: Altın , Kapalıçarşı'da çeyrek , Altının gram fiyatı
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