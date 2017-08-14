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Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

AA
14 Ağustos 2017 - 10:26Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 10:55

Altın fiyatlarının güncel durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin itidal çağrılarıyla azalmasıyla düşüşe geçerek 1.290 doların altında dengelendi. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Geçen hafta ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisi ve ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle yatırımcılar güvenli liman arayışıyla altına yöneldi. Altının ons fiyatı cuma günü 1.291,88 dolarla son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Hafta sonu Çin ve Fransa liderleri başta olmak üzere çok sayıda liderin, ABD ve Kuzey Kore'ye, gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunması jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. İtidal çağrılarının ardından küresel piyasalarda risk iştahında kısmen düzelme yaşanırken, altının ons fiyatı da bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 1.285 doların üzerinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı geçen hafta hem dolar/TL'deki hem de altının ons fiyatındaki artışla 147,3 lira ile son 2 ayın zirvesini görmüştü. Bugün sabah saatlerinde piyasalarda dolar/TL'deki gerileme ve altının ons fiyatındaki geri çekilmeyle 145,8 lirayı gören altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 146 lira sınırından alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan jeopolitik gerginliğin geçen hafta küresel piyasalarda risk iştahının düşmesine neden olduğunu ve yatırımcıların güvenilir liman olarak altını tercih ettiklerini söyledi.

Altının ons fiyatının 1.280 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda yükseliş isteği sürdüreceğini ifade eden Memiş, bu hafta altının ons fiyatında 1.295 dolar seviyesinin direnç, 1.260 dolar seviyesinin destek seviyesi olarak takip edileceğini bildirdi.

Memiş, altının gram fiyatının geçen hafta dolar/TL ve altının ons fiyatından aldığı destekle 147 liranın üzerini gördüğü, bu hafta altının gram fiyatında 142-147 lira aralığında işlemler gerçekleşebileceğini dile getirdi.

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