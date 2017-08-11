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Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar 2 ayın...

Hürriyet Haber
11 Ağustos 2017 - 09:24Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:43

Altın fiyatları, ABD ile Kuzey Kore arasında artan gerginliğin etkisi ile iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altının onsuna yüzde 0.2 ile yansıyan yükseliş çeyrek altının ise 238 TL'den, 240 TL'ye çıkmasına sebep oldu.

Altın fiyatları, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginliğin artmasının güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi güçlendirmesi sonucu iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hedge fon yöneticisi Ray Dalio, "iki kavgacı, milliyetçi ve militarist liderin birbiri ile 'tavuk oyunu'nu" içeren artan risklere dikkat çekti.

Altının onsu yüzde 0.2 yükselişle ons başına 1,289.07 dolara kadar çıkarak 7 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1,286.16 dolara geldi. Metal bu hafta yüzde 2.2 ve bu yıl yüzde 12 değer kazandı. altındaki yükseliş madencilik şirketlerinin hisselerinin yükselmesine neden oldu.

Altın, yatırımcıların dikkatlerini jeopolitik risklere ve aynı zamanda gevşeyen dolara çevirmeleri ile birlikte bu yılın en iyi performans gösteren yatırım araçlarından biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta, Kuzey Kore'ye yönelik uyarılarını yoğunlaştırdı ve ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik bir saldırıya sert tepki verileceğini kaydetti. Bu gelişmeler güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artırdı. Bridgewater Associates fonunu yöneten Dalio, ortaya çıkan risklerin ekonomik olmaktan ziyade siyasi olduğunu söyledi ve bu risklerin fiyatlara yansıdığını söyledi.

Australian Bullion co. baş ekonomisti Jordan Eliseo, "Altın fiyatları tüm hafta boyunca güçlüydü ve Kore yarımadasında artan tansiyondan ve risk varlıklarında artan volatiliteden destek buldu," dedi ve "Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verileri altının önemli bir seviye olan 1,300 dolara yükselmesine neden olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

 

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