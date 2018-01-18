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Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın 267 lira...

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

Altının gramı güne düşüşle başlarken, ons altın 1330 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün 164,52 liraya kadar yükselmesinin ardından ons fiyatındaki düşüş paralelinde 162,48 liraya gerileyen altının gramı, günü yüzde 0,2 azalışla 162,86 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 162,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybetmesinin ardından bugün 1.324-1.330 dolar dar bandında hareket ediyor.

 

Etiketler: Çeyrek altın
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