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Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları...

AA
17.10.2017 - 10:25 | Son Güncelleme:

Altının gramı 151,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249, Cumhuriyet altını 1.015 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 151,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, 153,1 liraya kadar yükselmesine karşın bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,30 azalışla 151,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 151,8 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.015 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasına paralel gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.290 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının artmasıyla haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında, bugün sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2.30 üzerini test etmesinin, dolar endeksinin ise 93.00 seviyesinden yukarı yönlü tepki vermesinin, altının ons fiyatındaki yükselişi frenlediğine dikkati çeken Memiş, ABD'de bugün açıklanacak verilerin beklentileri karşılaması durumunda altın fiyatında gerilemelerin olabileceğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatının dün 153 lira seviyesini test ettiğini hatırlatarak, teknik açıdan 151 liranın destek, 153 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, jeopolitik risk ve gelişmelerinde piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Etiketler: altın fiyatları , çeyrek altın ne kadar
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