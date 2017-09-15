Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 147 lira seviyesinde dengelendi.



Dün, dolar kurunun dalgalı seyrinin etkisiyle gün içinde 146,4-147,8 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 146,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlaması sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 147 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 983 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.316 dolarla son 15 günün en düşük seviyesine kadar gerilemesi sonrasında gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü 1.330 dolardan tamamladı. Ons altın şu dakikalarda 1.330 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının zayıflaması, küresel piyasalarda fiziki altın talebinin olmaması ve risk iştahının artmasının altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade

eden Memiş, "Altının ons fiyatının bugün 1.328-1.338 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise 145 lira seviyesini destek olarak takip etmeye devam edeceğiz." dedi.



