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Altın alacaklar dikkat! 10 ayın zirvesinde

AA
29 Ağustos 2017 - 09:30Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 09:30

Altın fiyatları, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden füze ateşlemesi ardından güvenli varlık talebiyle yükseldi.

Altın fiyatları, Kuzey Kore'nin ateşlediği balistik füzenin Japonya üzerinden geçmesi ardından artan güvenli varlık talebinin etkisiyle bu yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Pyongyang ve ABD arasındaki tansiyon tırmanmayı sürdürüyor.

Altının onsu Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından 1.322,51 dolarla 9 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin piyasalarda risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükseldiğini, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin de arttığını ifade etti.

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