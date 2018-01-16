Altın 4 ayın zirvesi yakınında

Altın fiyatları, doların sert düşüşün ardından sakin seyretmeye başlaması sonrası, yatırımcıların dikkatlerini artan enflasyonun etkileri yanında Avrupa ve Japonya merkez bankalarının şahin politika duruşuna geçeceklerine ilişkin beklentilere çevirmeleri ile birlikte dört ayın en yüksek seviyesi yakınında tutundu.

Spot altın fazla değişmeyerek Singapur saati ile 09:31'de ons başına 1,339.10 dolarda kaldı.

Metal Pazartesi günü 1,344.81 dolar ile 8 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Pazartesi günü yüzde 0.6 kayıpla üç yılın en düşük seviyesinde kapanmasının ardından yüzde 0.2 yükseldi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi, ABD piyasasının Martin Luther King Jr. tatili nedeniyle kapalı olmasının ardından tekrar açılması ile birlikte yüzde 2.55 seviyesinde tutundu.

Sydney'de Australian Bullion Co. başekonomisti Jordan Eliseo, "Altın 2018'e güçlü bir başlangıç yaptı," dedi ve "Dolardaki zayıflık bu hareketin temel nedeniydi ve uzun vadeli tahvillerde son dönemde görülen hareket, piyasaların enflasyon konusunda endişe duymaya başlamış olabileceğini işaret ediyor" şeklinde görüş bildirdi.

Diğer değerli metallerden spot gümüş, Pazartesi günü 3 ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra yüzde 0.1 düşerek ons başına 17.3310 dolar seviyesine geriledi.

Platin Pazartesi günü Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.3 kayıpla ons başına 995.90 dolara indi.

Palladyum Pazartesi günü ons başına 1,139.68 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.5 düşerek 1,125.03 dolara geriledi.