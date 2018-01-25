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Altın 17 ayın zirvesi yakınında

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları, doların Mnuchin'in açıklaması sonrası düşüşünü sürdürmesi ile birlikte 17 ayın zirvesi yakınında seyretti

Altın fiyatları, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in doların düşüşünün Amerikan ekonomisine fayda getirdiğini vurgulamasının ardından dolardaki düşüşün sürmesi sonucu 17 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Spot altın yüzde 0.2 düşerek Singapur saati ile 09:25'te ons başına 1,356.42 dolar seviyesine indi.

Metal Çarşamba günü yüzde 1.6 değer kazanarak ons başına 1,362.10 dolara kadar çıktı ve Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Mnuchin'in "zayıf doların ABD dış ticareti için iyi" olduğunu söylemesinin ardından Çarşamba günü Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesinde kapanması sonrası yüzde 0.1 yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Perşembe günü ve Fed 31 Ocak'ta para politikası kararlarını açıkalayacak.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.5 düşerek ons başına 17.4735 dolara inerken, platin yüzde 0.1 düşüşle ons başına 1,014.97 dolara geriledi ve palladyum ons başına 1,110.71 dolarda yatay seyretti.

Etiketler: altın fiyatları , çeyrek altın , altın onsu
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