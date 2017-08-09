Altı takım kupa için yarışacak

Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası Basketbol Kadınlar Euroleague ve Eurocup'ın önemli takımları olan Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Club Baloncesto Avenida, ZWZ USK Prague ve Castors Braine’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşuyor. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi tarafından organize edilen kupayla ilgili üniversitenin spor kulübü tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nın, 14-15-16-17 Eylül arasında Yakın Doğu Üniversitesi spor salonunda yapılacağı duyuruldu.

BASKETBOLUMUZ GÜN GEÇTİKÇE GELİŞİYOR

Basketbolun Türkiye ve dünyada her geçen gün popülerliği artan, daha çok sevilen ve ön plana çıkan bir spor dalı olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, "Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz, adına yakışır bir organizasyon sporseverleri bekliyor. Dr. Suat Günsel kupası elde ettiği uluslararası kimliğiyle Kuzey Kıbrıslı basketbolseverleri dünya yıldızlarıyla buluşturacak. Basketbolumuz gün geçtikçe gelişiyor ve bu gelişime tanık olmak bizlerin en önemli itici gücü olmuştur. Beş Euroleague ve bir Eurocup takımının katılacağı turnuva eminim ki çok güzel maçlara sahne olacak. Taraftarımızın önünde keyif veren bir basketbol izeleyeceğimizden eminim. Özellikle gençlerimizin turnuvayı büyük bir ilgiyle takip etmesini diliyorum. Her zaman desteğini gördüğümüz basın yayın kuruluşlarımızın da bu organizasyona olan ilgilerinin devam etmesini diliyorum" dedi.