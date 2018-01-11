Alternatif bitti! Okulda domuz eti dayatması

ŞEHRİN aşırı sağcı Belediye Başkanı Julien Sanchez, 8 Ocak’tan itibaren, okullarda Müslüman, Yahudi ve vejetaryen öğrenciler için 40 yıldır çıkarılan ‘alternatif menü’ uygulamasının sona ereceğini duyurmasıyla veliler harekete geçti. Yerel ObjectifGard sitesindeki habere göre, veliler pazartesi günü belediye binası önünde kararı protesto edecek.

Haberde, belediye binası önünde toplanacak velilerin, 11.30 ve 13.30 arasında “Belediye Başkanı Sanchez’in okul kantinlerinde domuz etini zorla dayatma kararına karşı birlik içinde ve gerçek bir alternatif öğle yemeğini paylaşacakları” belirtildi.

Haberde, eylemi başlatan velilerden Anne Moiroud’un “Ben ne Müslüman, ne de vejetaryenim. Ben bunu Beaucaire’de yaşayan diğer velilerle dayanışma amacıyla yapıyorum” dedi.

LAİKLİKLE NE İLGİSİ VAR!

Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş da “Domuzsuz bir menüyü cumhuriyet değerlerini savunmak için kaldırmak? Ne yiyeceğini seçme özgürlüğüne sahip olmanın, cumhuriyet değerlerine aykırı olmayan bir hak olduğunu düşünüyorum” diyerek, uygulamanın laikliği savunmayla ilgisi bulunmadığını söyledi.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Ülkede daha önce aynı yasağı koyan Chalon-sur-Saone Belediyesine yapılan itiraz mahkemeye taşınmış ve belediyenin kararının çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilerek iptal edilmişti.