Altan ve Alpay’ın avukatlarından ikinci başvuru

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. AYM’nin kararının ardından iki gazeteci için tahliye yolu açıldı.

Ancak Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında ise 26. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların tahliye yönünde yaptıkları başvuruları görüştükten sonra tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkemeler kararlarında AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dünkü kararında AYM kararının mahkemeye gibi gerekçelerin yanında “Tutuklu sanık Şahin Alpay’ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar vermediği de anlaşılmaktadır” demişti.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi bir hakim karara muhalefet şerhi koyarak "Hak ihlali olduğu tespit edildiğinden mahkememizce ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden ve bu husus ancak başvuru sahibi olan Mehmet Altan’ın tahliyesi yoluyla mümkün olduğundan sadece başvuru sahibinin tahliye edilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi. Bu gelişmelerin ardından AYM kararı internet sitesinde yayınladı.



'MAHKEME KARARI HUKUKSUZDUR'



Bunun üzerine Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın avukatları bugün AYM’ye ve yerel mahkemelere başvuru yaparak tahliye kararının uygulanması talebinde bulundu. Avukatlar hazırladıkları dilekçelere AYM kararının tamamını koydu. Ayrıca kararın yer aldığı internet adresinin uzantısı da dilekçeye eklendi. Şahin Alpay adına AYM ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştırılmak üzere 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne UYAP üzerinden başvuru yapan Avukat Aynur Tuncel Yazgan dilekçesinde “Mahkemenizin, Anayasa Mahkemesi’nin müvekkil sanık Şahin Alpay’ın bireysel başvurusu üzerine 11.01.2018 günü verdiği aynı günlü tutukluluğun devamına ilişkin kararı, hukuka aykırıdır. Sözkonusu kararın geri alınarak, müvekkil hakkında salıverme kararı verilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyularak müvekkilin salıverilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale dileriz” dedi. Başvuruların ardından AYM’nin ve yerel mahkemenin talepleri değerlendirmesi bekleniyor.

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