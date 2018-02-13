Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Altan kardeşler savunmalarını kitap yaptılar

    Altan kardeşler savunmalarını kitap yaptılar

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    13.02.2018 - 18:15 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da arasında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, Altan kardeşlerin son savunmalarını kitap haline getirildi. Kitapçıklar duruşmayı izlemeye gelen sanık yakınlarına ve basın mensuplarına verildi.

     

    Ahmet Altan’ın savunmasının İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı 72 sayfalık kitabın kapağında “Ahmet Altan Savunma Ahmaklığın Adaleti” yazısı yer aldı. Mehmet Altan’ın savunmasının İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı 68 sayfalık kitabın kapağında ise “Mehmet Altan Savunma Yargıladığınız gibi yargılanmak ister misiniz?” sözlerine yer verildi.

    DURUŞMA SİLİVRİ’DE

    Mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın ile Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen arasında yaşanan gerginliğin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında ki duruşma salonunda görülmesine karar verilen duruşmada Ahmet Altan’ın son savunmasını yapması bekleniyor.

    İLK SAVUNMALARI DA KİTAP OLMUŞTU

    Ahmet Altan ile Mehmet Altan’ın hakim karşısına çıktıkları ilk duruşmadaki savunmaları da kitap haline getirilmişti. İki ayrı kitabın ön yüzlerinde Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın karakalem resimleri yer almıştı. Ahmet Altan’ın kitabının ön kapağında “Bir iddianamenin hukuk pornosu olarak portresi” yazarken arka kapağında ise John Fowles’in bir romanında yer alan “Dünyadaki bütün yargıçlar verdikleri kararlarla yargılanır” sözlerine yer verilerek “Siz de kendi kararlarınızla yargılanacaksınız” denilmişti.

    Mehmet Altan’ın kitap haline getirilen savunmasının ön kapağında ise “Rousseau’yu da yargılardınız” sözleri yer aldı. Mehmet Altan’ın kitabının arka kapağında ise “ ‘Bilmiyorlar ki tarihte ve en korkunç zulüm devirlerinde fevkalade mahkemelerin fevkalade üstü fevkalade müdde-i umumileri icabında vesika uyduracak kadar iffetsiz fakat hukuk ve mantık uydurmaya kalkışmayacak kadar mahcupturlar.’(s.191) Necip Fazıl bunları benim doğduğum yıl olan 1953’de Malatya davasında söylüyor. Aradan 64 yıl geçti. Bu kez onun manevi talebeleri olduğunu söyleyenler iktidarda. Ve gene bir zulüm var. Galiba yıllardır tek değişmeyen gerçek bu zulüm...” sözlerine yer verilmişti.

    Etiketler: FETÖ , savunma , Ahmet Altan , Mehmet Altan , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri