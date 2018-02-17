Alt-üst soy raporu ortalığı karıştırdı! Çifte vatandaşlık hamlesi

Milyonlarca vatandaş, geçtiğimiz günlerde e-devlette başlatılan ‘soyağacı sorgulama’ hizmetinden dedelerinin kökeniyle ilgili bilgiler elde etti. Bazı vatandaşlar aslında göçmen olmadığını, bazıları ise Bulgar ya da Boşnak göçmeni olduğunu öğrendi. Bunun üzerine özellikle Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için harekete geçti. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya çifte vatandaşlık veriyor. Yunanistan ise Mübadele Anlaşması gereği vatandaşlık vermiyor. Ancak annenin, babanın, dedenin, anneannenin ya da babaannenin ‘Yunan kimliği’ olan kişilere vatandaşlık yolu açılabiliyor.

BİZZAT MÜRACAAT



Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler bizzat kendileri ya da bu işi yapan hukuk büroları aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvuracak. Başvuru yaparken, gerekli belgelerin tercümesi yapılmış ve noter tasdikli olması gerekiyor. Bulgar göçmeni olduğunu öğrenen kişiler Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. Dedelerinin Romen ve Boşnak olduğunu öğrenen vatandaşlar ise Bosna Hersek ile Romanya vatandaşlığı alabilmeleri için bu durumu kanıtlayan belgelerle ilgili konsolosluklara başvuracaklar. Makedonya vatandaşlığına başvurmak isteyenler ise gerekli evrakları tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapabiliyor. Vatandaşlık başvurusu reddedilen kişilerin, ilgili ülkede dava açma hakkı var. Bu kişilerin uluslararası platformlarda ya da Türkiye’de dava açma hakları bulunmuyor. Türkiye Gazetesi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR