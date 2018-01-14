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Alpu termik santralı için ÇED uyarıları

Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
14.01.2018 - 22:01 | Son Güncelleme:

ESKİŞEHİR’de bir süredir tartışılan ve sivil toplum kuruluşlarının da tepki gösterdiği termik santralla ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı.

Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü ile DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı da birer rapor hazırladı. Bölgede tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığına dikkat çeken Tarım Müdürlüğü’nün raporunda “Alpu Ovası, bütün tarım ürünlerinden ortalamanın üzerinde verim alınabildiği, yörede yaşayan insanların ana geçim kaynağını tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin oluşturduğu alanlardandır” dedi. Tarım Müdürlüğü ayrıca, bölgeye 11 kilometre uzaklıkta 1100 hektarlık alternatif alan önerdi. DSİ de, santral alanı içerisinde yer alan sulama alanlarına dikkat çekti ve o da alternatif alan önerdi.

Etiketler: ÇED , Alpu termik santralı , gazetehaberleri
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