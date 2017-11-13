Google'ın balonu 100 bin kişiye internet ulaştırdı!

Porto Riko hala Maria Kasırgası’nın zararlarını düzeltmeye çalışıyor. Adadaki çoğu baz istasyonu hala çalışmıyor. ABD Federal İletişim Komisyonu’nun verilerine göre, hücresel şebekenin yüzde 44’ü çalışmıyor.

Balonlar sayesinde ada halkını internete en hızlı bir şekilde erişimini sağlamıştı. Project Loon yöneticilerinden Alastair Westgarth, yaptığı açıklamada “kriz zamanlarında insanların sevdikleriyle iletişim kurabilmesi, acil durum hizmetlerine ve önemli bilgilere ulaşabilmesi büyük önem taşıyor. Project Loon’un sağladığı bağlantının işe yaramış olmasını umuyoruz. AT&T, T-Mobile ve kamudaki destekçilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.