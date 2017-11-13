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    Google'ın balonu 100 bin kişiye internet ulaştırdı!

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz aylarda Maria Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’ya, Google, Alphabet Project Loon isimli balonları ile internet erişimi sağlamıştı. Şirketten yapılan açıklamada balonlarla adadaki 100 bin kişinin internet erişiminin sağlandığı açıklandı.

    Porto Riko hala Maria Kasırgası’nın zararlarını düzeltmeye çalışıyor. Adadaki çoğu baz istasyonu hala çalışmıyor. ABD Federal İletişim Komisyonu’nun verilerine göre, hücresel şebekenin yüzde 44’ü çalışmıyor.

    Balonlar sayesinde ada halkını internete en hızlı bir şekilde erişimini sağlamıştı. Project Loon yöneticilerinden Alastair Westgarth, yaptığı açıklamada “kriz zamanlarında insanların sevdikleriyle iletişim kurabilmesi, acil durum hizmetlerine ve önemli bilgilere ulaşabilmesi büyük önem taşıyor. Project Loon’un sağladığı bağlantının işe yaramış olmasını umuyoruz. AT&T, T-Mobile ve kamudaki destekçilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

    Etiketler: Alphabet Project Loon , Alphabet Project Loon erişim , Alphabet Project Loon Porto riko
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