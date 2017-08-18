Alper'i ölüme götüren 9 ihmal

1-) OKULDA KAYDI YOK: Minik Alperen’in okula kayıtlı olmadığı öğrenildi. Alperen Sakin, gittiği okulun öğrencisi değilmiş.



2-) REHBER PERSONEL 22 YAŞINI DOLDURMAMIŞ: Yönetmeliğe göre, rehber personel için 22 yaş ve en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. Ancak Doğan Haber Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre, Alperen’in bulunduğu servisin rehber personeli D.K. 18 yaşında.



3-) İZİN BELGESİ BULUNMUYOR: İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası’ndan alınan bilgiye göre, araç için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden servis izin belgesi alınmamış. Bu araçların “Servis çekmeye uygundur” diye çalışma ruhsatı gibi bir belge alması gerekiyor, bu belge de yok.



4-) MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP DEĞİL: Servis şoförünün ve rehber personelin, sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerini taşıması gerekiyor. Şoförlerin ise ‘Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması şartı var. Ancak bu maddeler de ihlal edilmiş durumda.



5-) ‘OKUL TAŞITI’ YAZISI EKSİK: Okul servis araçlarının arkasında, ‘Okul Taşıtı’ yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif (yansıtıcı) bir kuşak bulunmalı. Ancak aracın arkasında bu da yok.



6-) CAM GÖRÜNÜR OLMALI: İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi’ne göre, servis araçlarında aracın camları, tekerlekleri, ön ve arka kısımları dışındaki bölümlerde toplam 2 metrekareyi geçmeyecek şekilde, ilan ve reklam vergisini yatırmak koşuluyla aracın trafik tescil belgesinde kayıtlı şirketin logo ve reklam amblemi bulundurulabilir. Bu araçta ise reklam, tüm camları kaplamış durumda, dolayısıyla araç içi görülemiyor.



7-) YOKLAMA YAPILMADI: Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esas. Çocuklar servisten indirilip okula alındığında yoklama yapılması gerekiyor. Ancak yoklama yapılmadığı için Alperen’in serviste unutulduğu anlaşılmadı.



8-) GÖZETİM TEDBİRLERİ ALINMADI: MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, okul müdürü kurumda öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede okul-aile birliğiyle de işbirliği yaparak çocukların gözetimleriyle ilgili tedbirleri alır. Ancak olay, bu gözetim tedbirlerinin de alınmadığını gösteriyor.



9-) ARAÇ KURUMUN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİL: Aracın kurumun üzerine kayıtlı olması gerekiyor. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Yaptığımız araştırmalara göre aracın okul taşıtı olmadığını, anaokulunun adına kayıtlı olmadığını öğrendik” dedi.





Minik Alperen’in yaşamanı yitirdiği anaokulunun camları gece saatlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Binadaki bazı camlar atılan taşlarla kırıldı.



MÜDÜR TUTUKLANDI

Alperen’in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, okulun sahibi Yurdagül İşgören dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşgören, mahkemece tutuklandı. Olaydan sonra gözaltına alınıp bırakılan, serviste görevli rehber personel D.K. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BARO: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Öte yandan ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘delil karartma’dan hakkında işlem yapılarak tutuklanan servis şoförü Tamer İşgören’in bu koşullarda alacağı ceza da tartışma konusu oldu. İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Çocuk Hakları Merkezi’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlke Erol Hürriyet’e şunları söyledi: “Taksirle ölüme sebebiyet verme olabilecek en düşük ceza. İddianame hazırlanmadı. Şimdilik çok erken. Baro olarak savcılık aşamasından sonra müdahillik talebinde bulunacağız.. Bu olayın bu kadar basit olmadığını bir cinayet gibi olduğunu düşünüyorum. Büyük ve zincirleme ihmaller söz konusu. Bu davanın takipçisi olacağız.” / Banu ŞEN/İZMİR



ANNEYİ TESELLİ EDERKEN BİR YANDAN KAYITLARI SİLMİŞ

Kreş yetkililerinin ilk andan itibaren gizlemeye çalıştığı gerçeği verdikleri doğru ifadelerle ortaya çıkaran öğretmenler konuştu. Öğretmen Arzu Gülmez, “Gerçeği anlatmasam vicdanım rahat etmezdi. Vicdanımın sesini dinledim” derken, Minik Alperen’in cansız bedenini servis minibüsünden çıkaran öğretmen Nurcan Altıok da şunları söyledi: Gerçeği anlatmamamız konusunda baskı yaptılar. Doğruyu söylesek bile çocuğun geri gelmeyeceğini ve bizim de hapse gireceğimizi söylediler. Ben sonra doğruyu söyledim. Arzu’ya da korkmamasını ve gerçeği anlatmasını istedim. Hatta bana olayı ‘sen üstlen’ dediler.” Öte yandan okulun sahibi Yurdagül İşgören, hastanede aileye çocuklarının uykuda öldüğünü söyleyince anne Buket Sakin, oğlunun son görüntülerini izlemek istedi. Ancak İşgören bir yandan aileye teselli ederken öte yandan okulu arayıp kamera kaydının çıkarılması talimatını verdi. Kamera kaydı, İşgören’in evinden çıktı.