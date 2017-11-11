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    Alperen'in babası konuştu: Görüntüleri eşimden saklamıştım

    AA
    11.11.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servis minibüsünde unutulması sonucu ölümüyle ilgili, olay sonrası kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin fotoğraflar ortaya çıkarken, baba Serkan Sakin, "Ben çocuğumun bu şekilde taşındığı görmekten dolayı çok üzgünüm. Kamera görüntülerinin saklandığını daha önce de söylemiştik. Bu görüntüler bizim ihmal iddialarımızın doğru olduğunu kanıtlıyor. Bu kareleri eşimden bile saklamıştım" dedi.

    Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın dosyasına giren görüntülere ait fotoğraflarda küçük Alperen'in baygın halde servis minibüsünden alınarak bir öğretmenin kucağında anaokuluna sokulduğu, bu sırada çevredekilerin telaş yaşadığı görülüyor. Baba Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alperen'in ölümüne ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin fotoğraf karelerini görünce çok üzüldüklerini belirtti. 

    Alperenin babası konuştu: Görüntüleri eşimden saklamıştım


    Fotoğrafların kendisine kısa süre önce ulaştığını belirten Sakin, "Ben çocuğumun bu şekilde taşındığı görmekten dolayı çok üzgünüm. Kamera görüntülerinin saklandığını daha önce de söylemiştik. Bu görüntüler bizim ihmal iddialarımızın doğru olduğunu kanıtlıyor. Bu kareleri eşimden bile saklamıştım. Görünce acımız katlandı. Diyecek söz bulamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Olan oldu. Artık başka Alperenler ölmesin istiyorum. Sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almasını diliyorum." dedi. 

    Alpereni ölüme götüren skandalın gizlenen görüntüleriAlperen'i ölüme götüren skandalın gizlenen görüntüleri



    İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta, anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan D.K. ile okul müdürü B.G'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici A.G'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, A.S'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    Etiketler: kreş
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