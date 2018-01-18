Alper Kul kimdir, kaç yaşında?

Güldür Güldür’deki tiplemeleriyle gönüllerde taht kuran Alper Kul, 5 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununu Türkiye'de ilk kez sahneye taşıdı. 2 Ekim 2009 tarihinde başlayan tek kişilik oyunu bir sezon boyunca BKM'de oynadi. 2010 tarihli kendi yazdığı Babamin Oglu adlı tek kişilik oyunu 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa'da sahneledi. 2010 yılında ilk kez sahnelenen AUT tiyatro oyunu ile Yılın Yazarı ödülü aldı. 2011 yılında yazdığı Barselo adlı tiyatro oyunu tiyatro Ikincikat'da sahnelendi.

Oyunculuk eğitimini yurtdışında tamamlayan Alper Kul, kendi yazıp oynadığı oyunların ardından 1997 yılında beyaz perdeye ve televizyon kariyerine adım attı. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da İsmail karakterini canlandıran oyuncu, aynı zamanda rol arkadaşı olan Aylin Kontente ile evlidir.

Alper Kul’un Oynadığı Diziler

Güldür Güldür Show/İsmail/2013

Gurbetçiler/1996

Yılan Hikayesi/Altay/1999

Kınalı Kar/Demir/2002

Çemberimde Gül Oya/2004

Aşka Sürgün/Cesur/2005

Arka Sokaklar/2006

Sessiz Gemiler/2007

Kader/2007

Mordkommission İstanbul/Emre/2009