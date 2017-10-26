Alp Kırşan kimdir, kaç yaşında?

Oyunculuktan sonra sunuculukta da kendisini ispatlayan Alp Kırşan’ın özel yaşamı, kariyeri, evliliği gibi konular televizyon izleyicileri tarafından sık sık gündeme geliyor. İşte son zamanlarda sunduğu programlarla adından söz ettiren Alp Kırşan’ın bilinmeyenleri!
Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 da İstanbul Levent'te ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi vardır. Babası eski futbolculardandır. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında Birinci oldu ve Best Model of World yarışmasında 3. oldu. Mankenlik yaptı. 2005'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" oyunuyla profesyonel oldu. 2005 yılında "Oyoyununda; Kerem Atabeyoğlu, Yasemin Yalçın, Volkan Severcan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı. lk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca kendini Jim Carrey'e benzetmesiyle de tanınır.
Alp Kırşan'ın oynadığı diziler ve filmler şöyle: Akasya Durağı (2011), Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008), Avanak Kuzenler (2008), Hayat Güzeldir (2008), Çılgın Dersane Kampta (2008), Çılgın Dersane (2007), Üç Tatlı Cadı (2007), Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006), Ümit Milli (2006), Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006), Çat Kapı (2005), Kampüsistan (2003), Pembe Patikler (2002).
Daha önce 2006 yılında Buzda Dans yarışmasına da katılan Alp Kırşan, partneri ve eğitmeni Julia Novikov'a aşkını ilan etmişti. Alp Kırşan, Acun Medya tarafından 2011 yılında ikincisi yapılan Yok Böyle Dans'ta yarışmış ve Özge Ulusoy'un ardından 2. olmuştur.
Alp Kırşan, Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ikincisi olan Survivor 2012'ye katıldı. Daha sonra da Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı. Alp Kırşan 27 Ekim 2014 tarihinde oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde evlendiler. 10 Aralık 2015 tarihinde bir oğlu oldu.
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