Almula Merter çocuklarına kavuştu

Merter, geçtiğimiz gün ilk kez çocukları ile buluştu. O anları Instagram sayfasında paylaştığı duygusal mesajla dile getirdi:

"Güvenlik nedeniyle şu anda yüz paylaşamıyorum ama görüştüğümüz anda birbirimize sarıldık. Burada sistem biraz farklı ve ben de öğreniyorum. Bugün sadece 1.5 saat görüşebildik. Yarın ve cuma yarım gün görüşeceğiz. Pazar günü bizim eve gelecekler, pazartesi de... Salı okuluyla vedalaşacak ve perşembe bizim evde kalmaya başlıyorlar... Karşılaştığımızda ilk 1 dakika baktı ve sonra sarıldı. İnanılmaz bir gülüşü var... Çok zeki bir kız... Küçük çikolatalı cipsler hazırlamış, hemen kalemlerini getirdi resim yapmaya başladık... İlk sorusu 'bundan sonra uzun zaman sizinle kalacağım değil mi?' oldu. Sonra hemen eşyalarını gösterdi, bizim evle ilgili sorular sordu. Anaokulundaki arkadaşlarına annem ve babamla başka yere taşınıyorum demiş. Çok heyecanlıydı. Robin Hood olacakmış ilerde... Oğlum hep gülücükler saçtı. Bir ara kızımın ayağı kaydı, kulağını çarptı. Hemen koşup bana sarıldı, yanağından öptüm 'şimdi iyiyim, geçti' dedi. Pazar günü kahvaltıda ne sevdiğini anlattı... 1.5 saatlik iznimiz bittiğinde 'Biraz daha kalın belki ben de gelirim' dedi. Boynunu büktü... Ayrılmak çok zordu, ikisininde kokusunu içime çektim. Bu gece onların kokusuyla uyuyacağım... Bu 1 hafta hayatımın en zor haftası olacak."







İşte Almula Merter'in paylaştığı o fotoğraf...





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