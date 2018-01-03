Almila Ada kimdir kaç yaşındadır?

Almila Ada, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandıran Almila Ada, son olarak Cennet'in Gözyaşları dizisinde rol almaya devam etmektedir.