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    Almanya’yla Öksüz telefonu

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    17 Ağustos 2017 - 21:55Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:55

    Türkiye'nin, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarıyla ilgili Berlin’e nota vermesinin ardından iki ülke arasında kritik bir temas yaşandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile dün telefonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Öksüz’le ilgili basında yer alan haberler ve FETÖ’cülerin iadesi konusu değerlendirildi.

    Adalet Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli işbirliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve lumlu geçtiği belirtildi. Gül ve Maas’ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları da bildirildi.

    NOTAYLA İADE İSTENDİ

    Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya’daki Türk vatandaşlarının Öksüz’ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz’e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Türkiye, Almanya’ya nota vererek, iddiaların araştırılmasını ve Öksüz’ün ülkede tespiti durumunda yakalanarak Türkiye’ye iadesini talep etmişti. Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair Alman makamlarında resmi bilgi bulunmadığının Türk tarafına iletildiği belirtildi.

    FETÖ’nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara’yla ilgili de Almanya’da olduklarına dair iddialar gündeme gelmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , almanya , adil öksüz
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