Almanya’yla Öksüz telefonu

Adalet Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli işbirliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve lumlu geçtiği belirtildi. Gül ve Maas’ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları da bildirildi.

NOTAYLA İADE İSTENDİ

Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya’daki Türk vatandaşlarının Öksüz’ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz’e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Türkiye, Almanya’ya nota vererek, iddiaların araştırılmasını ve Öksüz’ün ülkede tespiti durumunda yakalanarak Türkiye’ye iadesini talep etmişti. Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair Alman makamlarında resmi bilgi bulunmadığının Türk tarafına iletildiği belirtildi.

FETÖ’nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara’yla ilgili de Almanya’da olduklarına dair iddialar gündeme gelmişti.



