Almanya’yı sıkıntılı günler bekliyor

ANKETLERE bakılırsa, seçimin sonucu şimdiden belli. Muhafazakar Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) sandıktan birinci parti çıkacak. Merkel yine Başbakan kalacak. Sosyal Demokrat Parti (SPD) çok oy kaybedecek. Halen hangi partiye oy vereceğini bilmeyen kararsız seçmen oranı yüzde 15. İslam ve yabancı karşıtı sağ popülist parti AfD’nin ne kadar oy alacağı konusunda anketlerden çok farklı görüşler var. Kimine göre AfD tam bir patlama yapacak. Federal Meclis’e güçlü girecek.

Hiçbir şey bu seçimlerde mülteci sorununun önüne geçemedi. Ne fahiş kiralar, ne hastanelerde personel yetersizliği, ne düşük emekli maaşları seçmenlerin fazla ilgisini çekti.

PLANLANMIŞ GİBİ

Sanki önceden planlanmış gibi televizyonlardaki seçim oturumlarında özellikle kadın seçmenler, parti liderlerine şu soruyu soruyor: “Mülteci akınıyla çok yabancı erkek geldi. Ülkedeki kadın erkek dengesi sarsıldı. Mülteci erkekler kadına farklı bakan bir kültürden geliyor. Mülteci akınından sonra kadınlara taciz ve tecavüzler arttı. Siz bu mülteci sorunuyla nasıl başa çıkacaksınız?”

TABULAR YIKILIYOR!

Mülteci akınıyla güçlenen ve 16 eyaletten 13'ünde mecliste temsil edilen sağ popülist AfD, bu konuyu iyi kullanıyor. Tehlikeli milliyetçi söylemlerle Almanya'da tabuları yıkıyor.

* AfD’nin baş adayı Alexander Gauland, “Alman askerlerinin iki dünya savaşında gösterdiği kahramanlıklar üzerine gurur duymak Almanların hakkı” dedi. Böyle bir sözü eskiden bir politikacı yanlışlıkla bile söylemiş olsa, kıyamet kopar, tasını tarağını toplar giderdi.

* Saksonya Eyaleti’nde AfD adayı Thomas Göbel, açık açık AfD ile Pegida'nın hedeflerinin ortak olduğunu, hükümetin mültecileri ülkeye alarak, Alman halkını melez ve sonunda yok etmek için ‘göç silahı’nı kullandığını söylüyor.

* AfD'nin aşağı Saksonya’dan adayı Wilhelm von Gottberg, Yahudi soykırımını “Almanları suça azmettiren etkili bir araç” diye niteliyor.

* Saksonya'da AfD'nin ikinci sıra adayı yargıç Jens Maier, Müslümanlardan “Serseri ayak takımı” ve “Peçeli baykuş” diye bahsediyor.

* AfD'nin Thüringen Eyalet Meclisi Grup başkanı Björn Höcke, Berlin’deki soykırım anıtı için “Utanç anıtı” dedi.

PROVOKASYON DENİYOR

Örnekleri daha çok uzatabiliriz. AfD'yi aşırı milliyetçiler ele geçirmiş bulunuyor. SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil, AfD için “Biz artık sağ popülistlerden konuşmuyoruz. Bunlar çok açık aşırı sağcı” dedi.

Artık AfD'nin meclise girip girmeyeceği sorusu tartışılmıyor. Ne kadar güçlü gireceği konuşuluyor. AfD parlamentoya girer girmez ilk iş olarak, halka sormadan kapıları mültecilere açmakla suçladığı Başbakan Merkel hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için çalışacak. Başarılı olur mu? Çok zor. Ama AfD, Meclis'te tabuları yıkmak, dikkati çekmek için çok provokasyonlar deneyecek. Meclis'i soru önergesi yağmuruna tutacak.