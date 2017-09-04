Almanya’ya sert tepki: Popülizmin gözü kör olsun

24 Eylül seçimleri öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) başbakan adayı Martin Schulz’un televizyon düellosunda Türkiye karşıtı sözler sarf etmelerine Ankara’dan sert tepkiler geldi.

Alman televizyonlarında önceki akşam yayınlanan düelloda Schulz, “Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerini sona erdiririm” demesi üzerine Merkel, AB ortaklarıyla müzakereleri sonlandırmayı ele alacaklarını, ancak nihai bir karar için oybirliği gerektiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Almanya’da ve Avusturya’da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve ülkemizin AB üyelik sürecini engelleme temelleri üzerine kurmalarını esef ve ibretle izliyoruz. Türkiye, anılan ülke siyasetçilerinin miyop bakış açılarının göremeyeceği zenginlikte bir aidiyete ve geleceğe sahip olup, kendi yönünü kendisi belirlemektedir” dendi.

ÇAVUŞOĞLU: POPÜLİZM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’nın şu anda İkinci Dünya Savaşı öncesinde öne çıkan vahşet, faşizm, şiddet, hoşgörüsüzlük, birbirini yok etme gibi değerlere döndüğünü belirterek, “Almanya’nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Umarım şu anda tevessül ettikleri yoldan dönerler... Türkiye’yle ilgili bir fasıl açılsa Almanya’ya ne faydası var, açılmadığı zaman Almanya’nın kârı ne? İşte bu popülizmin gözü kör olsun. Avrupa’daki seçimlere baktığımız zaman halka var olan sorunları çözmek yerine popülizme kayıyorlar. Birbiriyle yarış ediyorlar” dedi.

KALIN: IRKÇILIĞI KÖRÜKLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter’dan yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: “Almanya ve Avrupa’nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye- Erdoğan’a saldırılması, Avrupa’daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa’daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir ‘öteki’ üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda. PKK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi? Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor.

ÇELİK: AYNEN İADE EDİYORUZ

AB Bakanı Ömer Çelik, Merkel-Schulz ikilisinin televizyon düellosunda Türkiye’ye söz söyleme yarışına girdiğini belirterek, “Almanya’nın iç politikası çerçevesinde, Türkiye ile AB müzakerelerinin kesilmesinden bahsetmek bir AB krizidir. Türkiye’ye karşı bu saygısız mesajları kabul etmiyoruz ve aynen iade ediyoruz” dedi.

NE DEDİLER

MartIn Schulz: “Ben başbakan olursam, Türkiye’yle AB’ye üyelik müzakerelerini de iptal ederim. Öyle bir noktaya geldik ki, biz artık ekonomik ve mali ilişkileri, Gümrük Birliği ve müzakereleri sona erdirmek zorundayız. Türkiye’ye tüm kırmızı çizgileri aştığını söylemeliyiz.”

Angela Merkel: “Müzakereleri sonlandırmak için tüm AB üyelerinin onayı gerekir. ‘Türkiye’yle müzakerelerin kesilmesini istiyorum’ deyip, sonunda bunun için çoğunluğu bulamazsak, bundan daha kötüsü olamaz. Ben Türkiye’nin üye olacağını öngörmüyorum. Zaten hiçbir zaman da görmedim. Sosyal Demokratlar bunun aksini savundu. Ben bu nedenle ekonomik önlemlere inanıyorum.”

MartIn Schulz: “Almanya Başbakanı AB içinde tavrını koymalı. Bunun için çoğunluğun onayını alır mıyız, bilmiyorum. Ben başbakan olursam, görevi devralır almaz, Avrupa Konseyi’ne Türkiye’yle müzakerelerin kesilmesi için başvururum. Bunun için mücadele ederim. Tüm üyeliğe hazırlık yardımlarının da kesilmesi gerekir.”

Angela Merkel: “Müzakereler zaten yok. Biz daha cuma günü (SPD’li) Dışişleri Bakanı’yla bizim bunu yapmayacağımız konusunda hemfikirdik. Eğer vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyorsak, diyalog içinde kalmak zorundayız. Üyeliğe hazırlık yardımlarının dondurulmasına hemen varım. Ayrıca Türkiye’de insanların yüzde 50’si bize ümit besliyor. Ben şimdi Türkiye’yle diplomatik ilişkileri kesme niyetinde değilim. Ben zaten hiçbir zaman Türkiye’nin AB üyeliğinden yana olmadım. Burada biz mi Türkiye’ye kapıları kapatacağız, yoksa Türkiye mi kapatacak sorusu var. Ben cezaevindeki 12 insanımıza ve ötekilere yardım etmek istiyorum. Burada ekonomik ilişkilerin sınırlandırılmasını önemli görüyorum.”

DÜELLO GALİBİ MERKEL

Dört televizyon kanalında canlı yayınlanan ve bir buçuk saat süren düelloyu 16.2 milyon kişi izledi. “Hangi lider düelloyu kazandı” anketlerinde Başbakan Merkel açık ara önde. ARD televizyon kanalının anketine göre yüzde 55 Merkel’i, yüzde 35 ise Schulz’u ‘kazanan’ olarak değerlendirdi. ZDF kanalının anketine göre yüzde 39’u Merkel’i iyi bulurken, ‘Schulz iyiydi’ diyenler yüzde 29.