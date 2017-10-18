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    Almanya’ya iltica eden Türklerin kabullerinde artış

    Ali VARLI / BERLİN
    18.10.2017 - 16:36 | Son Güncelleme:

    Almanya, özellikle son dönemde artan bir oranda, sığınma talebinde bulunan Türklerin başvurularını kabul ediyor.

    Alman Nordwest Gazetesi’nde yer alan habere göre geçtiğimiz eylül ayında sığınma talebinde bulunan Türklerin yüzde 36’sından fazlasının başvurusu kabul edildi. Gazetede yer alan habere göre Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun soru önergesini yanıtlayan federal hükümet, Eylül ayında yapılan başvuruların yüzde 36.6 oranının kabul edildiğini açıkladı. Bu oran geçtiğimiz Mart ayında yüzde 8 civarındaydı. Nisan ayında ise kabul edilen başvuruların oranı yaklaşık yüzde 20’idi. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nden sonra aralarında diplomat ve subayların da bulunduğu Türkler Almanya’dan siyasi sığınma talebinde bulunmaya başladı. Son bir yılda Almanya’dan sığınma talebinde bulunanlar arasında Türkler üçüncü sırada yer alıyor.

    SİLAH SATIŞI AZALDI

    Yine aynı gazetede yer alan habere göre federal hükümet Sol Parti Meclis Grubu’nun soru önergesinde verdiği cevapta, Almanya Türkiye’ye silah ve askeri teçhizat satışı gerçekleştirdi. Buna göre son iki ayda Almanya’dan Türkiye’ye 4 milyon euro'luk silah ve askeri teçhizat satışı yapıldı. Ancak bu satışın son iki ayda mı onaylandığı yoksa daha önce verilen onay üzerine gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz temmuz ayında Alman hükümeti Türkiye’ye silah satış politikasında değişiklik yaptığını duyurmuştu. Alınan karar gereği NATO ilişkileri çerçevesi dışında Türkiye’nin askeri teçhizat ve silah alım talebi kabul edilmeyecekti. Almanya 2016 yılında ise Türkiye’ye tam 83 milyon 900 bin euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışını onaylamıştı.

    Etiketler: iltica , mülteci
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