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    Almanya’ya gidip ödülünü aldı

    BERLİN
    23.09.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 10:09

    Gazeteci ve yazar Aslı Erdoğan, Almanya’nın Osnabrück Belediyesi'nin verdiği 'Erich Maria Remarque Barış Ödülü'nü kentte düzenlenen törenle aldı.

    25 bin euroluk ödül iki yılda bir barış üzerine edebi, gazetecilik ve bilimsel çalışmalar için veriliyor. Ödül öncesi basın toplantısında konuşan Aslı Erdoğan, ödülü almak için Almanya’ya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Türkiye’de 180 yazarın tutuklu bulunduğunu, yurt dışına çıkamadığını söyledi.
    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Erdoğan’ın Osnabrück’te ödülü almak için Türkiye’den gelebilmiş olmasına çok sevindiğini belirtti. Gabriel, Aslı Erdoğan’ın yazılarının siyasetin insanların günlük yaşamına nasıl etki ettiğini etkileyici bir dille anlattığını vurguladı.
    Osnabrück Belediyesi ve jüri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazarak, ödülünü alması için Aslı Erdoğan’ın yurt dışına çıkmasına izin vermesini istemişti.

    Etiketler: Aslı Erdoğan , Osnabrück , Ödül
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