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    Almanya’ya 5.2 milyar yumurta satmışlar

    AA
    10 Ağustos 2017 - 16:33Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 16:33

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), zehirli böcek ilacı skandalının ilk patlak verdiği ülke olan Hollanda’dan geçen yıl 5 milyar, Belçika’dan da 225 milyon adet yumurta ithal edildiğini açıkladı.

    DESTATİS’in açıklamasına göre zehirli böcek ilacında bulunan fipronil maddesi içeren yumurta krizinin en belirgin yaşandığı ülkelerden Almanya’da 2016 yılında yaklaşık 12 milyar yumurta üretildi. Bu yumurtaların yüzde 63’ünü çiftlik yumurtaları oluşturdu.
    Geriye kalanların yüzde 18’i serbest dolaşan tavuklardan, yüzde 8’i küçük grup konut sistemlerinde beslenen tavuklardan gelirken, yüzde 10’unu ise organik yumurtalar oluşturdu.
    Günlük yumurta talebini karşılamak için Almanya, 2016 yılında yaklaşık 7 milyar yumurta ithal etti. Ülkenin yumurta ihracatı ise 2.2 milyar adet olarak gerçekleşti.
    Yaklaşık 5 milyar adet yumurtanın ithal edildiği Hollanda, bugüne kadar en önemli tedarikçi oldu. Almanya, yumurta krizinin yaşandığı diğer bir ülke Belçika’dan ise yaklaşık 225 milyon yumurta ithal etti.

    İNGİLTERE’YE 700 BİN
    Hollanda’daki çiftliklerde üretilen yaklaşık 700 bin zehirli yumurtanın Birleşik Krallık’ta satışa sunulduğu ortaya çıktı. Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı tarafından yapılan açıklamada, halkın sağlığını tehdit edecek bir durumun bulunmadığını belirtildi.

    Etiketler: ALMANYA , YUMURTA , fipronil
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