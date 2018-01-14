Almanya’ya 12.4 milyon Euro tazminat

YEŞİL Kart kapsamında yurtdışında en çok kaza yapılan ülke Almanya oldu. Türk plakalı araçların neden olduğu kazalar nedeniyle 2017’de Almanya’ya 12.4 milyon Euro hasar ödendi. Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu, Türk plakalı araçların yurtdışına çıkışlarda yaptırmak zoruna oldukları, Yeşil Kart olarak bilinen, uluslararası trafik sigortasının 2017 yılı istatistiklerini yayımladı.

YURTDIŞINA ÇIKAN ARAÇLAR

Geçen yıl, 131 bine yakın araç Yeşil Kart sigortası yaptırdı, karşılığında 29 milyon TL sigorta primi toplandı. 131 bin aracın; 76 bin 660 otomobillerden, 27 bin 858’i römorklardan, 16 bin 441’i çekicilerden (TIR), 4 bin 485’i motosikletlerden, 4 bin 485’i kamyonetlerden, 3 bin 615’i de otobüslerden oluştu. Geçen sene, 2016’ya göre yurtdışına çıkan araç sayısında yüzde 14’lük artış yaşandı. Bir önceki sene 114 bin 754 araç Yeşil Kart yaptırmıştı. 2017’de toplanan 29 milyon TL’lik sigorta priminin 18.6 milyon TL’sini TIR’lar, 6.2 milyon TL’sini de otomobiller, 2.4 milyon TL’sini de römorklar ödedi.

İKİNCİ SIRADA İNGİLTERE

Geçen yıl Türk plakalı araçların 46 ülkede yaptığı kazalar nedeniyle maddi ve bedeni olmak üzere toplam 36.1 milyon Euro hasar oluştu; bunun 18 milyar Euro’su ödendi, 18 milyar Euro’su da ödenecek. 46 ülke arasında en çok kaza yapılan ülke ise Almanya oldu. Bu kazalar nedeniyle de Almanya’ya 12.4 milyon Euro hasar ödendi.

En çok kaza yapılan ülkeler içinde ikici sırası ise İngiltere aldı. İngiltere’de kazalar nedeniyle oluşan toplam hasar 4.3 milyon Euro olurken, bunun 2.3 milyonu 2017’de ödendi, 2.3 milyon Euro’su da önümüzdeki günlerde ödenecek. Üçüncü sırayı ise İtalya aldı. Türk plakalı araçların İtalya’da yaptıkları kazalar nedeniyle 3.3 milyon Euro hasar ödendi.

YEŞİL KART NEDİR?

Uluslararası trafik sigortası olarak bilinen Yeşil Kart, Türk plakalı araçların, yurtdışında neden olacakları trafik kazaları sonucu oluşan hem maddi hem de bedeni (vefat, sakatlık) tazminatlarını karşılıyor. Yeşil Kart, yurtdışına çıkacak her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta. Sigorta, Yeşil Kart sistemine üye olan 46 ülke arasında uygulanıyor. Bu ülkelerinde birinde, Türk plakalı araçların neden olduğu kaza sonucu oluşan hasar, o ülkenin Yeşil Kart büroları tarafından ödeniyor, sonra da Türkiye’den talep ediliyor. Yeşil Kart sigortasının primleri ise otomobiller için 225 Euro, TIR’lar için bin 250 Euro, römorklar için 100 Euro, otobüsler için 850 Euro.